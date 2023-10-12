Белый дом пока не решил, в какой форме запрашивать у Конгресса средства на помощь Киеву

Джон Кирби призвал законодателей обеспечить Белый дом дополнительным финансированием.

Американская администрация при президенте Джо Байдене еще не приняла решений о том, в какой форме запрашивать денежные средства на выделение возможной новой помощи Украине, а также о потенциальной увязке киевского режима с другими вопросами. Эту информацию подтвердил в ходе регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник пояснил, что формат все еще неизвестен. Однако пояснил, что власти страны нуждаются в дополнительном финансировании на эти нужды.

Мы активно проводим консультации с Конгрессом относительно дополнительного финансирования, которое, как мы знаем, требуется конкретно для Израиля и для Украины. И я не готов представить сейчас подробности относительно этих консультаций. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Таким образом Джон Кирби ответил на вопрос СМИ о возможности увязки запроса средств на поддержку Вооруженных сил Украины с содействием Израилю, выделением финансов на охрану государственной границы и другие нужды страны.

США не приняли итоговое решение о размещении второго авианосца у берегов Израиля.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television