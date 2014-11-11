США не приняли итоговое решение о размещении второго авианосца у берегов Израиля

Джон Кирби рассказал о планах ВМС США на Ближний Восток.

Американские власти еще не приняли окончательное решение о размещении своего второго авианосца у берегов Израиля. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби.

Я также хочу отметить, что авианосец USS Dwight D. Eisenhower и возглавляемая им ударная группа отправится к Восточному Средиземноморью, и он будет доступен в случае необходимости. Однако окончательное решение еще не принято. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Иностранный специалист добавил, что некоторые СМИ распространили информацию о том, что администрация уже якобы приняла решение относительно размещения дополнительного авианосца в акватории региона Однако Белом доме пояснили, что это не так. При этом военный корабль будет располагаться недалеко от восточной части Средиземного моря, на случай необходимости.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television