США обсуждают с Египтом и Израилем создание коридора для беженцев из Газы

Джон Кирби рассказал о том, что мирное население в регионе должно быть в безопасности.

Американская администрация при президенте Джо Байдене обсуждает с властями Египта и Израиля возможность формирования коридора для выхода беженцев из сектора Газа. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Я знаю, что многие из вас спрашивали или выражали интерес к идее создания безопасного коридора в Газе для мирных жителей. Мы поддерживаем идею создания безопасного коридора для мирных жителей. Мирные жители не виноваты в том, что сделали боевики палестинской радикальной организации ХАМАС. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Экспер подчеркнул, что у него сейчас нет подробностей о возможных коридорах для беженцев, поэтому он не может рассказать о конкретном маршруте. Однако над этим вопросом власти США активно работают с международными коллегами в регионе. Джон Кирби уточнил, что мирное население защищается законами о вооруженных конфликтах, поэтому гражданским должна быть предоставлена любая возможность избежать боевых действий.

Джон Кирби расплакался, говоря о конфликте в Израиле.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television