США обсуждают с Египтом и Израилем создание коридора для беженцев из Газы

Американская администрация при президенте Джо Байдене обсуждает с властями Египта и Израиля возможность формирования коридора для выхода беженцев из сектора Газа. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Я знаю, что многие из вас спрашивали или выражали интерес к идее создания безопасного коридора в Газе для мирных жителей. Мы поддерживаем идею создания безопасного коридора для мирных жителей. Мирные жители не виноваты в том, что сделали боевики палестинской радикальной организации ХАМАС.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
Экспер подчеркнул, что у него сейчас нет подробностей о возможных коридорах для беженцев, поэтому он не может рассказать о конкретном маршруте. Однако над этим вопросом власти США активно работают с международными коллегами в регионе. Джон Кирби уточнил, что мирное население защищается законами о вооруженных конфликтах, поэтому гражданским должна быть предоставлена любая возможность избежать боевых действий.
Джон Кирби расплакался, говоря о конфликте в Израиле.
Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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