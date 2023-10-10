Джон Кирби расплакался, говоря о конфликте в Израиле

В Белом доме ужаснулись человеческим жертвам на Ближнем Востоке.

Сотрудник Белого дома, координатор американского Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при президенте Джо Байдене Джон Кирби расплакался, когда говорил о людях, погибших и пострадавших при атаке ХАМАС на Израиль. Кадры выступления местного чиновника распространил телеканал CNN. Позже вырезка из программы распространилась по социальным сетям репортером Наташей Бертран. Известно, что ведущий новостного выпуска Джейк Теппер спросил у гостя о том, что Джон Кирби о кадрах из Израиля, на которых показаны захваченные в заложники дети, разрушения. Представитель Белого дома с трудом смог говорить и чуть не заплакал.

Очень тяжело смотреть на эти изображения, Джейк, и на человеческие жертвы. Это люди. Они члены семьи, они друзья, они любимые, двоюродные братья, сестры. Да, это сложно, и я извиняюсь. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В ответ Теппер подчеркнул, что представителю администрации США не за что извиняться.

Кирби: число погибших граждан США в Израиле может быть больше объявленного.

Фото и видео: CNN