Кирби: число погибших граждан США в Израиле может быть больше объявленного

В Белом доме оценили контакты с Израилем по поводу заложников из США.

Количество погибших американских граждан на территории еврейского государства в результате эскалации палестино-израильского конфликта может оказаться больше, чем зафиксировано на данный момент. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала MSNBC сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник пояснил, что у Вашингтона сейчас нет всех сведений о происходящем.

К сожалению, жертв может быть больше. Есть также пропавшие без вести американцы, мы не знаем, где они, мы не знаем, что с ними. Мы не можем отрицать, что некоторых американцев может удерживать ХАМАС. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Ранее президент США Джо Байден информировал общественность о том, что погибшими числятся не менее 11 граждан США.

США заявили об отсутствии у них доказательств причастности Ирана к атакам на Израиль.

Фото и видео: YouTube / MSNBC