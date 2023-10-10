США заявили об отсутствии у них доказательств причастности Ирана к атакам на Израиль

Джон Кирби рассказал о том, что Вашингтон изучает возможную причастность Тегерана к конфликту на Ближнем Востоке.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби подтвердил, что у Вашингтона на текущий момент нет доказательства причастности Ирана к атакам на Израиль. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала MSNBC.

Иран, безусловно, является соучастником, но если говорить о конкретных доказательствах к этим атакам, то нет, у нас ничего нет... на протяжении долгого времени поддерживал ХАМАС и иные террористические организации в регионе, предоставляя им ресурсы и обучая. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Специалисту журналисты задали вопрос о том, если Вашингтон получит доказательства причастности Ирана, заморозят ли США вновь иранские активы в размере около шести миллиардов долларов, которые ранее были разморожены ими в Южной Корее в рамках сделки по обмену заключенными. Джон Кирби уточнил, что не может анонсировать или забегать вперед какие-либо политические решения администрации. Он добавил, что у США нет доказательств или сведений о непосредственном задействовании Тегерана в нападения на еврейское государство. Однако этот вопрос изучается.

США заявили, что пока не планируют отправлять войска в Израиль.

Фото и видео: YouTube / MSNBC