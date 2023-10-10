США заявили, что пока не планируют отправлять войска в Израиль

Джон Кирби рассказал о поддержке Израиля.

Американские власти при президенте Джо Байдене пока что не намерены направлять военных в Израиль, в администрации страны будут руководствоваться интересами национальной безопасности. Соответствующее заявление в эфире местной телекомпании CBS координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник пояснил, что пока что у Вашингтоне нет планов отправлять и размещать на территории еврейского государства собственных боевых сил.

Мы всегда будет делать то, что нужно для защиты наших интересов в сфере национальной безопасности и выполнения наших обязательств в сфере безопасности по всему миру, включая этот регион, именно по этой причине мы направили авианосную группу в восточную часть Средиземного моря. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби пояснил, что администрация президента США Джо Байдена пока не планирует запрашивать у законодателей в Конгрессе США разрешение на применение вооруженных сил на Ближнем Востоке.

Белый дом не уточнил, есть ли резервный вариант на отказ Конгресса выделять помощь Украине.

Фото и видео: YouTube / CBS News