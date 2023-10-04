Белый дом не уточнил, есть ли резервный вариант на отказ Конгресса выделять помощь Украине

Джон Кирби рассказал о контактах по оказанию помощи ВСУ со странами G7.

Американская администрация при президенте Джо Байдене отказывается уточнить, обсуждают ли лидеры "Большой семерки" (G7) какой-то резервный вариант действий на тот случай, если Конгресс США не утвердит дальнейшее предоставление крупной военной помощи со стороны США Украине. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби. Чиновник не стал стал прямо отвечать на вопрос прессы о том, обсуждали ли руководители G7 в состоявшемся несколькими часами ранее разговоре какой-то план "Б".

Не буду вдаваться в дальнейшие детали сверх тех, которые раскрыл в своем вступительном слове. Значительная часть разговора касалась того, что произошло на Капитолийском холме, а также необходимости продолжать оказывать Украине поддержку. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме подчеркнули, что уверенность главы страны была подкреплена прочным единством мнений прочих участников разговора. Джо Байден считает, что законодательная ветвь власти США продолжит выделять крупные ассигнования на оказание военной и финансовой помощи киевскому режиму.

Белый дом: у Украины остается не более восьми недель на контрнаступление.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television