Джон Кирби рассказал о том, что боевые действия затруднятся осенью.

Американские власти при президенте Джо Байдене полагают, что у Вооруженных сил Украины в силу погодных условий остается порядка шести-восьми недель на проведение собственного контрнаступления в регионе конфликта. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби. Чиновник добавил, что для продолжения оказания финансовой и военной поддержки киевскому режиму от США требуется помощь в этом вопросе Конгресса. Он призвал местных законодателей согласовать дополнительные средства для ВСУ.

Мы хотим удостовериться, что перебоев не будет... особенно по мере продолжения контрнаступления в осенний период. Остается порядка шести-восьми недель, когда погода будет позволять вести боевые действия, и мы хотим убедиться, что Украина добьется успехов Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби пояснил прессе, что сейчас "время не на нашей стороне". Он повторил тезис о том, что через пару месяцев погода испортится, что затруднит ведение боевых действий для обеих сторон.

Белый дом: помощь Украине может предотвратить конфликт с участием ВС США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television