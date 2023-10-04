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Белый дом: у Украины остается не более восьми недель на контрнаступление

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Джон Кирби рассказал о том, что боевые действия затруднятся осенью.

Американские власти при президенте Джо Байдене полагают, что у Вооруженных сил Украины в силу погодных условий остается порядка шести-восьми недель на проведение собственного контрнаступления в регионе конфликта. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби.  Чиновник добавил, что для продолжения оказания финансовой и военной поддержки киевскому режиму от США требуется помощь в этом вопросе Конгресса. Он призвал местных законодателей согласовать дополнительные средства для ВСУ.

Мы хотим удостовериться, что перебоев не будет... особенно по мере продолжения контрнаступления в осенний период. Остается порядка шести-восьми недель, когда погода будет позволять вести боевые действия, и мы хотим убедиться, что Украина добьется успехов

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби пояснил прессе, что сейчас "время не на нашей стороне". Он повторил тезис о том, что через пару месяцев погода испортится, что затруднит ведение боевых действий для обеих сторон.

Белый дом: помощь Украине может предотвратить конфликт с участием ВС США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, всу, джон кирби, контрнаступление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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