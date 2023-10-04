  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:22
305
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Белый дом: помощь Украине может предотвратить конфликт с участием ВС США

0 0

Джон Кирби рассказал о посылаемых для стран сигналах от США.

Оказание Вашингтоном финансовой и военной помощи Киеву, возможно, позволяет стране не допустить более крупного конфликта с участием американских военнослужащих. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Белом доме сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник заметил, что противодействие российской способности вести военные действия с украинскими властями может в действительности предотвратить мировой кризис, в котором могут быть задействованы военные из США.  Дополнительно специалист пояснил СМИ, что подобная поддержка ВСУ "посылает четкий сигнал" третьим странам о том, что за участие в каком-либо военном конфликте США будут их "привлекать к ответственности". 

США не отстают в поставках оружия Украине, заявил Кирби.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, джон кирби
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии