Джон Кирби рассказал о посылаемых для стран сигналах от США.

Оказание Вашингтоном финансовой и военной помощи Киеву, возможно, позволяет стране не допустить более крупного конфликта с участием американских военнослужащих. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Белом доме сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник заметил, что противодействие российской способности вести военные действия с украинскими властями может в действительности предотвратить мировой кризис, в котором могут быть задействованы военные из США. Дополнительно специалист пояснил СМИ, что подобная поддержка ВСУ "посылает четкий сигнал" третьим странам о том, что за участие в каком-либо военном конфликте США будут их "привлекать к ответственности".

США не отстают в поставках оружия Украине, заявил Кирби.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television