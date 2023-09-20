Джон Кирби рассказал о военной помощи для ВСУ.

Американская администрация не отстает в поставках вооружения армии киевского режима. Соответствующее заявление в эфире британского телеканала Sky News сделал координатор США по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Иностранный журналист счел, что Вашингтон отстает в вопросе отправки техники для ВСУ. В качестве примера он заметил, что украинским властям пришлось ждать танки американского производства в течение месяцев, а истребители F-16 украинцы до сих пор не получили.

Нет, мы не отстаем, я решительно не соглашаюсь с этим утверждением. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Сотрудник Белого дома напомнил прессе, что Вооруженные силы Украины получили все о том, о чем они просили для проведения своего контрнаступления.

В Белом доме заявили, что США не видят признаков передачи оружия России со стороны Китая.

Фото и видео: YouTube / Sky News