В Белом доме заявили, что США не видят признаков передачи оружия России со стороны Китая

Джон Кирби оценил отношение КНР к украинскому кризису.

Американские власти не усматривают признаков того, что Китай решил поставлять вооружения России. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Эксперт отметил, что власти СШа не видят того, чтобы в Пекине изменили собственные расчеты и постановили отправить для Москвы летальные средства.

И мы по-прежнему считает, что интересам КНР не отвечали бы такие действия. Так что мы продолжим за этим наблюдать. Однако нет признака того, что в этом плане произошло какое-то изменение. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом сообщил, что двусторонние контакты между Россией и США на ГА ООН не планируются.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State