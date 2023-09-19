Белый дом сообщил, что двусторонние контакты между Россией и США на ГА ООН не планируются

Джон Кирби рассказал о планах Байдена на ГА в Нью-Йорке.

Двусторонние контакты между Россией и США на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН не запланированы. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Также чиновник пояснил, что не может представить никакой обновленной информации в отношении американских дипломатических сотрудников, которые были высланы домой из Москвы.

Мне неизвестно о каких-либо двусторонних контактах... нечего заявить по поводу возможного ответа...С этим вопросом лучше обратиться в Госдепартамент. Джон Кирби, сотрудник администрации США

Напомним, что неделя высокого уровня ГА ООН состоится в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. На поляъх мероприятия он планирует провести около 20 двусторонних встреч, а также переговоры с представителями международных организаций.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State