Карин Жан-Пьер отметила, что подобного запроса Вашингтон еще не получал.

США заявили, что рассмотрели бы возможный запрос Бразилии на экстрадицию Болсонару. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница отметила, что власти страны серьезно изучили бы вопрос от коллег из Латинской Америки по поводу отправки назад экс-главы государства Жаира Болсонару. Однако на текущий момент белый дом не получил сведений о существовании такого запроса.

Хотя, конечно, если бы такой запрос поступил, мы бы отнеслись к нему серьезно и внимательно бы изучили, как мы обычно делаем в ситуации с такими запросами. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер отметила, что страна не получала официального запроса от властей Бразилии относительно возможности экстрадиции или получения информации о местонахождении экс-президента Болсонару.

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Фото и видео: Белый дом