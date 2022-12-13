США заявили, что продолжат добиваться освобождения Гершковича и Уилана

Джейк Салливан оценил работу Госдепа СШа по возвращению в страну американцев, арестованных в России.

Соединенные Штаты будут продолжать работать над освобождением арестованного за шпионаж журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и осужденного по аналогичной причине американца Пола Уилана. Неизменность такой позиции подтвердил в понедельник на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Мы будем продолжать работать, пока не вернем Пола домой. Мы будем продолжать работать, пока не вернем домой Эвана и всех американцев, которые несправедливо задержаны или находятся в заложниках. Джейк Салливан, советник главы США

", - сказал он. Салливан сообщил, что встретился с сестрой Уилана Элизабет, которая участвует в мероприятии в рамках заседания Совбеза ООН.

Уилан, имеющий гражданство США, Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании, был задержан сотрудниками ФСБ России при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж". Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television