США заявили, что по-прежнему не рассматривают вопрос поставок истребителей F-16 Украине

Джон Кирби рассказал о военной помощи для ВСУ.

Американская администрация при президенте Джо Байдене по-прежнему не рассматривает вопрос поставок Вооруженным силам Украины истребителей собственного производства F-16.Соответствующей информацией в рамках пресс-конференции в Госдепе США сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Байден говорил, что они не являются предметом обсуждений в настоящий момент. Сейчас мы сосредоточены на поставках тех возможностей, которые, по словам самих украинцев, им действительно нужны в ближайшие недели и месяцы... Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В пятницу 21 апреля шеф Пентагона Ллойд Остин после проведения заседания контактной рабочей группы международных союзников по Украине, которое проходило на территории авиабазы США "Рамштайн" в Германии, сообщил прессе о том, что Киев в настоящее время больше всего нуждается в системах противовоздушной обороны наземного базирования.

США заявили, что НАТО открыто для Киева, но сейчас они сосредоточены на помощи ВСУ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State