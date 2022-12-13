США заявили, что НАТО открыто для Киева, но сейчас они сосредоточены на помощи ВСУ

Джон Кирби оценил задачи союзников по поддержке ВСУ.

НАТО сохраняет свою политику открытых дверей во внешней политике, однако на текущий момент в американской администрации сосредоточены на том, чтобы Вооруженные силы Украины добились успехов на поле боя. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби.

ы также уверены в том, что вопрос вступления в НАТО должен обсуждаться страной, и альянсом. <...> В нашем фокусе сейчас оказание помощи Украине на поле боя, чтобы впоследствии Киев мог достичь успеха за столом переговоров. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала подобные заявления Североатлантического военного альянса о возможности вхождения Украины в его состав в будущем "недальновидными и просто опасными".

США заявили о поиске других инструментов давления на ЧВК "Вагнер".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State