Джон Кирби рассказал о реакции на деятельность ЧВК "Вагнер" на Украине.

Американская администрация при президенте Джо Байдене продолжит искать другие инструменты давления на российскую частную военную компанию (ЧВК) "Вагнер", помимо уже существующих западных санкций. Соответствующее заявление на брифинге с местными журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Мы ввели против них санкции и продолжим искать другие инструменты, которые мы можем применить. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

На прошлой неделе Джон Кирби упоминал о том, что Вашингтон не принимал официального решения объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией, несмотря на призыв киевского режима к этому действию.

Белый дом призвал КНР менять свое восприятие статуса стран бывшего СССР.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State