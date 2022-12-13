Белый дом призвал КНР менять свое восприятие статуса стран бывшего СССР

Джон Кирби оценил слова дипломата Лу Шая о постсоветском пространстве.

Американская администрация призывает Пекин не воспринимать страны бывшего СССР так, как китайский посол во Франции Лу Шае. С соответствующим заявлением перед журналистами вышел в рамках брифинга в Госдепе США местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Таким образом эксперт оценил слова иностранного дипломата о том, что государства бывшего Советского Союза не обладают фактическим суверенным статусом в рамках международного права, так как этот статус не обеспечен каким-либо мировым договором.

Мы бы, конечно, хотели, чтобы они уходили от такого восприятия. Я не могу говорить за них, но, очевидно, что эти две страны, Россия и Китай все больше сближаются друг с другом, причем это сближение не соответствует представлениям США о мире и безопасности <...>, а также противоречит американским интересам в области национальной безопасности. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомни, что французское информационное агентство Agence France-Presse со ссылкой на собственный источник во французском внешнеполитическом ведомстве уточнило, что рабочий визит посла в МИД был запланирован еще до его заявлений на канале LCI.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State