США заявили о готовности обсуждать с КНДР денуклеаризацию Корейского полуострова

Американская администрация в Вашингтоне по-прежнему готова обсуждать с руководством КНДР денуклеаризацию Корейского полуострова без каких-либо предварительных условий. Соответствующей информацией на пресс-конференции со СМИна площадке Госдепа США поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби.
Мы вновь повторяем свое заявление Пхеньяну о том, что мы хотим сесть за стол переговоров без предварительных условий, чтобы обсудить полную денуклеаризацию полуострова. то остается целью нашей политики.
Джон Кирби, сотрудник Белого дома
Чиновник пояснил, что американские дипломаты и эксперты сесть за стол переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и его делегацией, однако в КНДР до сих пор не приняли приглашение.
Белый дом не будет проводить централизованную эвакуацию из Судана.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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