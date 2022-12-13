США заявили о готовности обсуждать с КНДР денуклеаризацию Корейского полуострова

Джон Кирби рассказал, что Северная Корея не приняла предложение от США.

Американская администрация в Вашингтоне по-прежнему готова обсуждать с руководством КНДР денуклеаризацию Корейского полуострова без каких-либо предварительных условий. Соответствующей информацией на пресс-конференции со СМИна площадке Госдепа США поделился местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби.

Мы вновь повторяем свое заявление Пхеньяну о том, что мы хотим сесть за стол переговоров без предварительных условий, чтобы обсудить полную денуклеаризацию полуострова. то остается целью нашей политики. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник пояснил, что американские дипломаты и эксперты сесть за стол переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и его делегацией, однако в КНДР до сих пор не приняли приглашение.

Белый дом не будет проводить централизованную эвакуацию из Судана.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State