Белый дом не будет проводить централизованную эвакуацию из Судана

Джон Кирби оценил ситуацию в Судане.

Обычным американским гражданам, которые остаются в Судане, не стоит рассчитывать на то, что власти США организуют их эвакуацию с территории данного государства. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в американской администрации в Вашингтоне сделал местный координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Чиновник объяснил прессе, что страна перебросила в регион дополнительные военные силы в том случае, если чиновники решат вывезти персонал США из африканской страны. В настоящее время в Судане ведется внутренний конфликт.

У нас нет более высокого приоритета, чем их безопасность. Как мы уже говорили, американцам не стоит рассчитывать на то, что правительство США организует эвакуацию, чтобы помочь им выехать. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме рекомендовали согражданам найти безопасное укрытие и избегать передвижений по территории Судана.

Белый дом не видит признаков "неизбежного" применения Китаем силы в отношении Тайваня.

Фото и видео: YouTube / Fox News