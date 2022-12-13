Белый дом не видит признаков "неизбежного" применения Китаем силы в отношении Тайваня

Джон Кирби рассказал о поездке главы администрации острова в США.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не видит признаков того, что применение Пекином силы в отношении Тайваня неминуемо. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, ффиксируют ли власти США какие-либо подобные шаги КНР, которые могли бы говорить о четких планах по использованию силовых методов в отношении острова.

Мы не видим никаких явных признаков того, что военные действия неизбежны или неминуемы. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Такое решение было принято руководством страны после того, как в этот регион бежали остатки сил войск Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975). Они потерпели поражение в гражданской войне. С того момента администрация в Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, которая существовала на материковой части страны до того, как к власти пришли коммунистические представители.

Белый дом заявил, что Байден рассчитывает на беседу с Си Цзиньпином "в надлежащее время".

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance