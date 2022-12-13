Белый дом заявил, что Байден рассчитывает на беседу с Си Цзиньпином "в надлежащее время"

Джон Кирби рассказал о поездке Цай Инвэнь в США.

Американский президент Джо Байден рассчитывает провести беседу с китайским председателем Си Цзиньпином "в надлежащее время". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник заметил, что эти планы сохраняются несмотря на очередной виток напряженности вокруг острова Тайвань.

Президент рассчитывает на беседу с председателем Си. Очень важно, чтобы эти каналы связи оставались открытыми. Напряженность сейчас, безусловно, высока. Переговоры состоятся в надлежащее для обоих лидеров время. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Чиновник напомнил СМИ о том, что транзит" главы тайваньской администрации Цай Инвэнь через территорию США, а также ее частная встреча со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти не являются необычным действием для тайваньского руководства, поэтому не могут вызывать чрезмерную реакцию со стороны Пекина.

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Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance