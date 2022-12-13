Белый дом: США не знают, кто несет ответственность за утечку секретных данных Пентагона

Джон Кирби рассказал о публикации в СМИ секретных сведений, принадлежащих Минобороны США.

Американская администрация при президенте Джо Байден в настоящее время не знает, кто именно несет ответственность за утечку секретных материалов Пентагона. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник не стал публично подтверждать то, что часть из этих секретных сведений, которые СМИ предали гласности, оказались правдивыми.

Мы не знаем, кто за этим стоит. Мы не знаем, каковы мотивы. <...> И мы не знаем, что еще из подобного рода данных может быть обнародовано. Не можем в данный момент рассуждать о достоверности и подлинности этих документов. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме несколько раз подчеркнули, что документы, о которых идет речь, "совершенно не должны находиться в публичном пространстве".

Белый дом считает преждевременным обсуждать возможность обмена Гершковича.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance