США заявили, что не рассматривают возможность отправки войск в Эквадор

Джон Кирби оценил ситуацию в Эквадоре.

В американской администрации не рассматривают возможность отправки собственных войск в Эквадор, охваченный сейчас массовыми беспорядками. Однако власти страны готовы обсуждать с правительством республики необходимую помощь. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби.

Планов на этот счет нет. Но, конечно, мы готовы говорить с правительством Эквадора о том, что им может понадобиться, может, какая-то помощь в расследовании. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Напомним, что 9 января президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил на территории государства внутренний вооруженный конфликт. Он дал приказ армии "нейтрализовать" 22 местные преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч членов. Глава объединенного командования вооруженных сил Эквадора Хайме Вела Эрасо по результатам заседания совета безопасности объявил данных криминальных элементов военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет.

Белый дом намерен обсудить с союзниками меры в отношении хуситов Йемена из-за их атак.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television