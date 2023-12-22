Белый дом намерен обсудить с союзниками меры в отношении хуситов Йемена из-за их атак

Джон Кирби оценил обстановку в акватории Красного моря.

Американская администрация обсудит со своими международными союзниками и партнерами дальнейшие шаги в отношении йеменских мятежников-хуситов из движения Йемена в том случае, если они не прекратят свои атаки на корабли в Красном море. Такие данные предоставил журналистам в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби.

Мы стремимся обеспечить безопасный и надежный проход в Красное море занимающихся торговлей судов. И мы собираемся продолжать координацию и тесные консультации с нашими союзниками и партнерами по поводу дальнейших шагов. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме добавили, что йеменские мятежники столкнутся с последствиями в случае продолжения нападений. Однаок Джон Кирби не конкретизировал перед прессой, на какие именно шаги пойдут власти США. При этом в Вашингтоне надеются избежать обострения напряженности в регионе Ближнего Востока.

США в СБ ООН поднимут вопрос о якобы передаче России ракет из КНДР.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television