США в СБ ООН поднимут вопрос о якобы передаче России ракет из КНДР

Джон Кирби рассказал о плане США на заседании СБ ООН.

В американской администрации намерены поднять вопрос на заседании Совета по безопасности ООН в среду, 10 января, о приписываемой Северной Корее передаче России баллистических ракет и пусковых установок для якобы использования их в рамках регионального конфликта. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник заметил, что из-за западного санкционного давления Москва наращивать собственное военно-техническое сотрудничество с КНДР. Вашингтон считает, что ВС РФ применяли иностранные ракеты на Украине, а сейчас эксперты якобы "оценивают последствия этих ударов".

Спикер СНБ заметил, что что министры иностранных дел 47 стран, включая Аргентину, Германию, Грузию, США, Финляндию, Францию, а также глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель опубликовали совместное заявление. Этот документ осуждает поставки КНДР, закупки Россией северокорейских баллистических ракет и применение Россией этих средств против ВСУ.

Передача... напрямую нарушает многочисленные резолюции СБ ООН. Завтра мы вместе с нашими союзниками и партнерами поднимем вопрос и потребуем привлечь Россию к ответственности за очередное нарушение взятых на себя международных обязательств. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television