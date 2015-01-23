США не увидели причин для вооруженного конфликта между Венесуэлой и Гайаной

Джон Кирби рассказал о том, что вопросы должны быть урегулированы дипломатическими методами.

В американской администрации не видят причин для вооруженного конфликта между Венесуэлой и Гайаной. Однако сейчас власти США пристально следят за ситуацией. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о позиции Вашингтона относительно переговоров лидеров двух латиноамериканских стран, а также возможности дальнейшего развития локального конфликта.

Нет причин, чтобы до этого дошло. Мы очень пристально наблюдаем за ситуацией. Мы не хотим, чтобы дело дошло до драки. Для этого нет причин, и наши дипломаты вовлечены в эту ситуацию в режиме реального времени. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби подчеркнул, что США настаивают на соблюдении арбитражного решения от 1899 года.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television