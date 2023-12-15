Белый дом: РФ и США продолжают обсуждения об обмене заключенными и арестованными

Джон Кирби прокомментировал слова Владимира Путина.

Москва и Вашингтон продолжают активно обсуждать друг с другом вопросы, касающиеся обмена находящимися под стражей Эвана Гершковича и осужденного Пола Уилана, а также возвращения арестованных иностранцев домой. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник прокомментировал высказывание российского президента Владимира Путина по этой теме. В американской администрации заметили, что не будут предоставлять общественности подробности контактов.

Он прав, что мы продолжаем говорить с Москвой о возвращении Эвана и Пола домой, где они и должны быть, что эти обсуждения продолжаются и идут активно... Он совершенно не прав, что его правительство отвергло серьезное предложение. Оно было сделано, а они его отвергли. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом считает, что ситуация на Украине не зарубежный конфликт для США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television