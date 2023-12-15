  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:23
75
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Белый дом: РФ и США продолжают обсуждения об обмене заключенными и арестованными

0 0

Джон Кирби прокомментировал слова Владимира Путина.

Москва и Вашингтон продолжают активно обсуждать друг с другом вопросы, касающиеся обмена находящимися под стражей Эвана Гершковича и осужденного Пола Уилана, а также возвращения арестованных иностранцев домой.  Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник прокомментировал высказывание российского президента Владимира Путина по этой теме. В американской администрации заметили, что не будут предоставлять общественности подробности контактов.

Он прав, что мы продолжаем говорить с Москвой о возвращении Эвана и Пола домой, где они и должны быть, что эти обсуждения продолжаются и идут активно... Он совершенно не прав, что его правительство отвергло серьезное предложение. Оно было сделано, а они его отвергли.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Белый дом считает, что ситуация на Украине не зарубежный конфликт для США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, джон кирби, обмен заключенными, пол уилан, эван гершкович
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии