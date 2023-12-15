Джон Кирби оценил решение Конгресса уйти на рождественские каникулы.

Украинский кризис для США не является зарубежным конфликтом, поэтому Конгрессу США надо учитывать национальные интересы и выделить военную помощь для армии киевского режима. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Таким образом чиновник комментировал результаты прямой линии российского Владимира Путина.

Мы знаем, что то, что происходит на Украине, происходит не только с Украиной. Российские власти бросают вызов тому самому международному порядку. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби призвал законодателей утвердить дополнительные бюджетные ассигнования для Украины. Он раскритиковал решение контролирующих Палату представителей Конгресса республиканцев уйти на рождественские каникулы без одобренной помощи для ВСУ. Чиновник заметил, что политики возвращаются в свои дома на праздники, когда украинцам приходится снова идти на поле боя.

Республиканцы уходят на каникулы, не согласовав запрос помощи Киеву.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television