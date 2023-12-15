Республиканцы уходят на каникулы, не согласовав запрос помощи Киеву

Джон Кирби считает, что конгрессмены поставили помощь ВСУ в "заложники".

Члены Республиканской партии в палате представителей Конгресса США уходят на новогодние каникулы, так и не согласовав запрос американской администрации о новой военной помощи Украине. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби. Чиновник заметил, что сейчас "критическая" поддержка оказалась для киевского режима в заложниках. По мнению спикера, российский глава Владимир Путин говорил на своей пресс-конференции о том, что украинский кризис не разрешится и мира не будет, до того момента, пока Москва не достигнет своих целей.

Те республиканцы из палаты представителей, которые месяцами держат в заложниках критическую помощь Украине, услышали послание Путина ясно и отчетливо. Вместо этого они уходят на каникулы. Киеву нужна помощь сейчас, а не после праздничного "гоголя-моголя". Джон Кирби, сотрудник Белого дома

По словам чиновника из Белого дома, Россия же бросает вызов "международному порядку", а также ищет возможности для того, чтобы сделать благоприятные условия для "репрессивной модели автократии".

США проверят, как именно Израиль использовал белый фосфор в Ливане.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television