США проверят, как именно Израиль использовал белый фосфор в Ливане

Джон Кирби оценил ситуацию на Ближнем Востоке.

Чиновники из американской администрации при президенте Джо Байдене проверяют информацию об использовании руководством Израиля американских боеприпасов с белым фосфором на территории Ливана. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала CNN сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Эксперт заметил, что применять данный вид снарядов на законном основании можно исключительно в целях

У нас нет полной ясности и видения того, что именно произошло в Ливане относительно использования белого фосфора. Мы проверяем это и, очевидно, хотим знать больше, задаем вопросы нашим израильским коллегам об этих сообщениях. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Кирби добавил, что на законных основаниях боеприпасы с белым фосфором можно использовать "для освещения или для создания дымовой завесы, чтобы скрыть перемещение войск", и заверил, что с 7 октября Вашингтон не поставлял Израилю снаряды с белым фосфором.

Белый дом не уточняет, помог ли визит Зеленского в Вашингтон в диалоге с Конгрессом.

Фото и видео: CNN