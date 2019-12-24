США заключили контракт на работы на авиабазе Инджирлик

Стоимость соглашения составила 95 млн долларов.

США заключили контракт на работы на Инджирлик на срок до конца 2024 года. На данный момент на авиабазе развернуто 39-е авиационное крыло ВВС США. Договоренности подписаны Минобороны Америки с 8 турецкими компаниями. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Подрядчики займутся проектировочными и строительными работами объектов общего назначения, которые предназначены для использования военными. Общая сумма контракта достигает 95 млн долларов. Напомним, что ранее президент Тайип Эрдоган говорил о том, что страна может закрыть авиабазу для США. Такое решение правительство примет, если Вашингтон введет санкции против Анкары за покупку С-400.

Ранее Piter.tv писал о том, что Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз.

