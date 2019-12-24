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США заключили контракт на работы на авиабазе Инджирлик

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Стоимость соглашения составила 95 млн долларов.

США заключили контракт на работы на Инджирлик на срок до конца 2024 года. На данный момент на авиабазе развернуто 39-е авиационное крыло ВВС США. Договоренности подписаны Минобороны Америки с 8 турецкими компаниями. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Подрядчики займутся проектировочными и строительными работами объектов общего назначения, которые предназначены для использования военными. Общая сумма контракта достигает 95 млн долларов. Напомним, что ранее президент Тайип Эрдоган говорил о том, что страна может закрыть авиабазу для США. Такое решение правительство примет, если Вашингтон введет санкции против Анкары за покупку С-400.

Ранее Piter.tv писал о том, что Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз.
 

Теги: авиабаза, инджирлик, сша, турция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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