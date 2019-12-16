Ведомство призывает Анкару к более конструктивному диалогу.

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз. В Вашингтоне предпринимают усилия для того, чтобы сохранить хорошие отношения с Турцией. Однако это происходит на фоне заявлений Анкары о возможном закрытии военных баз Инджирлик и Кюреджик. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителя ведомства.

Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ наших насчитывающих десятилетия обязательств работать и помогать защищаться нашему союзнику прокомментировали в Пентагоне

В США считают, что военные силы в Турции находятся там ради защиты союзника по НАТО. Дипломаты назвали Турцию стратегическим союзником и поощряют ее к конструктивной политике. Среди разногласий в Пентагоне указали на С-400 из России и операции в Сирии.

Ранее Piter.tv писал о том, что США не могут вывезти термоядерные бомбы из Турции.

Видео: YouTube/Al Jazeera English, Sky News Australia