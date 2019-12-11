Власти страны попросят военных из США покинуть территорию.

Турция пригрозила закрыть американскую военную авиабазу Инджирлик. Об этом заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу A Haber.

Турция может попросить США вывести своих военных с авиабазы Инджирлик прокомментировал ситуацию руководитель внешнеполитического ведомства

Чиновник заметил, что подобные изменения статуса Турция готовит и для базы Куреджик. Анкара пойдет на это, если США введут ограничительные санкции из-за закупки С-400. По словам местных властей, ЗРК приобретены ради защиты территории и обороны, а не атаки на соседние государства или партнеров по НАТО.

Ранее Piter.tv писал о том, что Турция обратится к России за альтернативой истребителям F-35.

Видео: YouTube/U.S. Air Force Recruiting