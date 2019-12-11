Турция обратится к России за альтернативой истребителям F-35

Партнеры готовы рассматривать Су-35 как альтернативу американским самолетам.

Турция обратится к России за покупкой истребителей, если американцы откажутся от сделки по истребителям F-35. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу МИДа Мевлюта Чавушоглу.

Дипломат напомнил иностранным коллегам, что российские С-400 представляют из себя средство для защиты и отражения воздушных атак. ПВО не закупается ради нападения на кого-либо. На данный момент Москва готова предоставить Анкаре альтернативные боевые самолеты, если партнеры из НАТО введут санкции и запретят сделку по истребителям. Среди возможного предложения - Су-35, которые являются бомбардировщиками пятого поколения.

Турция исключила отказ от С-400 из-за требования США. Системы будут полностью развернуты на территории страны к апрелю 2024 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что российские Су-35 совершили перехват истребителей Израиля.

Видео: Youtube/US Military Power