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Франция призвала США прекратить навязывать вооружения членам НАТО

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Действия Америки назвали "статьей F-35".

НАТО необходимо избегать навязывания странам участникам американского оружия. Об этом заявила министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли. 

По ее словам, статья устава НАТО о коллективной обороне не должна превращать в "статью F-35". Такое название носят американские истребители. Союзу нельзя дать США шанс навязать покупку своего оружия.

Также она добавила, что Европа должна самостоятельно построить свой суверенитет. Парли считает, что НАТО и суверенная Европа должны сформировать друг друга.

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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