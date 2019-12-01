Франция призвала США прекратить навязывать вооружения членам НАТО

Действия Америки назвали "статьей F-35".

НАТО необходимо избегать навязывания странам участникам американского оружия. Об этом заявила министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли.

По ее словам, статья устава НАТО о коллективной обороне не должна превращать в "статью F-35". Такое название носят американские истребители. Союзу нельзя дать США шанс навязать покупку своего оружия.

Также она добавила, что Европа должна самостоятельно построить свой суверенитет. Парли считает, что НАТО и суверенная Европа должны сформировать друг друга.