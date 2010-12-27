Российские Су-35 совершили перехват истребителей Израиля

Портал avia.pro рассказал о ситуации в Сирии на базе в Хмеймиме.

В воскресенье, 8 декабря, стало известно о незапланированном вылете российской авиации в Сирии. Выяснилось, что отечественные истребители вылетели за Дамаск для перехвата военных самолетов Израиля на юге страны.

Предположительно, речь может идти о двух Су-35, взлетевших с авиабазы Хмеймим. Сообщается о планах авиации Израиля нанести удары по авиабазе правительственной армии Сирии. Она располагается в провинции Хомс.

Ранее мы сообщали о том, как в Сирии успешно испытали российскую С-500.

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