Джон Кирби напомнили о давлении на Москву из-за украинского кризиса.

Американская администрация при президенте Джо Байдене в ближайшие дни введут санкционное давление против иностранных лиц, которые, по версии Вашингтона, якобы оказывают России поддержку в проведении специальной военной операции на украинской территории. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. В ближайшие дни США объявят о значительном пакете санкций, которые будут направлены на пособников военных действий России на Украине, находящихся за пределами России.

В ближайшие дни Соединенные Штаты объявят о значительном пакете санкций, которые будут направлены на пособников военных действий России на Украине, находящихся за пределами России Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что местный министр по финансам Джанет Йеллен объявила широкой аудитории о том, что американская администрация ужесточит антироссийское давление уже на следующей неделе.

США намерены обсудить с Китаем якобы отправку солдат КНДР в Россию.

Фото и видео: YouTube / Defense Now