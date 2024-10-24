США намерены обсудить с Китаем якобы отправку солдат КНДР в Россию

Джон Кирби прокомментировал сведения о нахождении солдат КНДР в России.

Американская администрация при президенте Джо Байдене обсудит с китайским руководством якобы отправку в Россию солдат из Северной Кореи. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник добавил, что пока что не в курсе об официальной позиции властей в КНР по теме. Он высказал предположение о том, что в Пекине могут быть обеспокоены ситуацией.

Можно ожидать, что мы будем общаться с Китаем по этому поводу и, конечно, делиться нашими взглядами, насколько это возможно, и узнавать их. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

Также Джон Кирби заметил, что он "не знает" информации о том, просила ли Россия власти КНДР о поддержке или же Пхеньян "предложил помощь" в инициативном порядке. Дополнительно Вашингтону точно неизвестно о том, какую выгоду могла бы понести Северная Корея от предположительного участия своих военнослужащих в региональном конфликте на Украине. Белый дом предполагает, что это может быть обмен информацией или технологиями. Чиновник предположил на брифинге, что базовую военную подготовку на территории РФ якобы могут проходит три тысячи военнослужащих из КНДР. Мероприятия ведутся на трех объектах.

Белый дом прокомментировал утверждения СМИ о передаче Ираном вооружений России.

Фото и видео: YouTube / Defense Now