Белый дом прокомментировал утверждения СМИ о передаче Ираном вооружений России

Джон Кирби прокомментировал взаимодействие Тегерана с Москвой в военной сфере.

Американская администрация при президенте Джо Байдене полагает, что приписываемые иранскому руководству поставки вооружений России угрожают ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Иностранный чиновник таким образом прокомментировал утверждения в западной прессе о передаче Тегераном Москве ракет малой дальности.

Мы уже говорили в прошлом: любое предоставление такого рода технологий не только негативно скажется на способности Украины продолжать защищаться, <...> но и, в зависимости от того, как будет заключена сделка, может иметь столь же пагубные последствия для Ближнего Востока. Джон Кирби, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме замети ли, что у Ирана есть развивающаяся программа по производству баллистических ракет, поэтому страна может получить определенную выгоду от партнерства с Россией. Джон Кирби считает, что такой сценарий позволит стране улучшить собственный потенциал в регионе. Деятельность Тегерана в США назвали дестабилизирующей и имеющей "опасный исход".

В США заявили, что не обеспокоены новыми учениями РФ и КНР.

Фото и видео: YouTube / Defense Now