Дональд Трамп подтвердил сокращение числа американских военнослужащих в Афганистане.

США выведут часть войск из Афганистана. Об этом американский лидер рассказал в интервью для местного портала Axios. Политик объяснил, что в ближайшее время Вашингтон сократит численность военнослужащих сначала до восьми тысяч солдат, а после - до четырех тысяч. В настоящее время ведутся переговоры по данному процессу.

Президент США подчеркнул, что в Афганистане численность американского военного контингента в ноябре 2020 года достигнет от 400 до 5 тысяч человек. Ранее государственный секретарь Майк Помпео рассказал, что Белый дом хочет полностью вывести войска из Афганистана к маю 2021 года.

Мы заключили соглашение. Мы достигнем нуля, мы выведем свои силы оттуда. Я думаю, что это будет май следующего года Майк Помпео, госсекретарь США

Эксперт подчеркнул, что о выводе войск Америка договорилась с руководством террористической организации "Талибан", запрещенной на территории России.

Трамп назвал самую большую ошибку в истории США.

Видео: Youtube/HBO