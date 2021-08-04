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США выступают против моратория на ревакцинацию от коронавируса

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Ранее с призывом о моратории выступил глава ВОЗ.

Власти США выступают против моратория на ревакцинацию от коронавируса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус выступил с призывом к мораторию на бустерные прививки от COVID-19 как минимум до конца сентября. Он объяснил это необходимостью вакцинировать как минимум 10% населения каждой страны.

Мы считаем это неправильным выбором. Мы можем делать и то, и другое.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Ранее Макрон сообщил, что привился в мае вакциной Pfizer.

Видео: YouTube / Washington Post

Теги: белый дом, джен псаки, коронавирус, ревакцинация, сша
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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