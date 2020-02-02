Макрон сообщил, что привился в мае вакциной Pfizer

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что привился в мае вакциной от коронавируса Pfizer. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.
В конце мая глава государства получил первую дозу препарата. Макрон уточнил, что его считают полностью привитым от COVID-19, поскольку ранее он переболел вирусом.
Вакцинация - единственный способ борьбы с эпидемией, поэтому вакцинируйтесь.
Эммануэль Макрон, президент Франции
Ранее ВОЗ рекомендовала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса.
Видео: Instagram / Emmanuel Macron
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