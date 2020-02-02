  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:30
95
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Макрон сообщил, что привился в мае вакциной Pfizer

0 0

Он призвал всех вакцинировать для борьбы с эпидемией.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что привился в мае вакциной от коронавируса Pfizer. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

В конце мая глава государства получил первую дозу препарата. Макрон уточнил, что его считают полностью привитым от COVID-19, поскольку ранее он переболел вирусом.

Вакцинация - единственный способ борьбы с эпидемией, поэтому вакцинируйтесь.

Эммануэль Макрон, президент Франции

Ранее ВОЗ рекомендовала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса.

Видео: Instagram / Emmanuel Macron

Теги: pfizer, вакцина, коронавирус, президент франции, эмманюэль макрон
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии