Макрон сообщил, что привился в мае вакциной Pfizer

Он призвал всех вакцинировать для борьбы с эпидемией.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что привился в мае вакциной от коронавируса Pfizer. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

В конце мая глава государства получил первую дозу препарата. Макрон уточнил, что его считают полностью привитым от COVID-19, поскольку ранее он переболел вирусом.

Вакцинация - единственный способ борьбы с эпидемией, поэтому вакцинируйтесь. Эммануэль Макрон, президент Франции

Ранее ВОЗ рекомендовала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса.

Видео: Instagram / Emmanuel Macron