ВОЗ рекомендовала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус рекомендовал ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса. Об этом он заявил на брифинге.
Гебрейесус призвал всех, у кого "есть влияние", поддержать призыв ВОЗ на мораторий как минимум до конца сентября. Это необходимо для того, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения каждой страны. ВОЗ продолжит вести мониторинг распределения препаратов от коронавируса в мире.
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Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)
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