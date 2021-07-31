Дельта-штамм коронавируса выявили в 132 странах мира

Через две недели общее количество заражений коронавирусом может превысить 200 млн, считают в ВОЗ.

Дельта-вариант коронавируса выявили в 132 странах мира. Об этом журналистам сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава организации отметил, что в 5 из 6 регионов ВОЗ уровень заражений коронавирусом вырос на 80% или почти вдвое за последний месяц. В африканской зоне смертность за месяц выросла на 80%. На прошлой неделе ВОЗ сообщила о 4 млн случаев COVID-19, через две недели общее количество заражений коронавирусом может превысить 200 млн, считают в организации.

Снизить спрос на нефть на мировых рынках может распространение нового штамма коронавируса "дельта". Спрос может упасть на один миллион баррелей в сутки.

Видео: World Health Organization (WHO)