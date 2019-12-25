Распространение штамма "дельта" может снизить спрос на нефть

Предполагается, что в третьем квартале этого года цена на нефть Brent составит в среднем 75 долларов за баррель.

Снизить спрос на нефть на мировых рынках может распространение нового штамма коронавируса "дельта". Спрос может упасть на один миллион баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на аналитиков Goldman Sachs.

Штамм "дельта" может снизить мировой спрос на нефть на 1 миллион баррелей в сутки в течение двух месяцев или на меньший объем, если вакцина снизит число госпитализаций на развивающихся рынках, — говорится в сообщении.

Предполагается, что цена на нефть марки Brent в третьем квартале 2021 года составит 75 долларов за баррель, а в четвертом квартале стоимость будет равняться порядка 80 долларов за баррель.

Прогнозируется, что в третьем квартале этого года дефицит нефти составит 1,5 млн баррелей в сутки, а в четвертом квартале – 1,7 млн баррелей.

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