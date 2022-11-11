Власти США утверждают, что от России нет конструктивного ответа в вопросе обмена заключенными. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в американской администрации сделал помощник президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности. По словам чиновника, Москва не отвечает конструктивным образом Вашингтону на попытки добиться обмена гражданами, которые находятся в заключении.
За последние несколько месяцев мы выдвинули серию предложений о том, как мы могли бы урегулировать дело Грайнер и дело Пола Уилана, чтобы вернуть их домой. Пока российская сторона не продемонстрировала готовности заниматься этому обмену для получения результата.
Джейк Салливан, помощник Белого дома
Белый дом: Байден и Си Цзиньпин поручат помощникам работать над устранением разногласий.
Фото и видео: Белый дом
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