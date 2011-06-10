Белый дом: Байден и Си Цзиньпин поручат помощникам работать над устранением разногласий

Джейк Салливан рассказал о контактах между главами США и КНР 14 ноября.

Американский президент Джо Байден и китайский председатель Си Цзиньпин поручат своим помощникам работать над устранением имеющихся разногласий и углублением взаимодействия. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в администрации США сделал помощник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Чиновник усомнился в том, что по результатам встречи политиков будет далее объявлено о каких-то конкретных договоренностях между странами. Главы государств должны контактировать 14 ноября. Они проведут двусторонние контакты на полях саммита G20 в Индонезии.

Не думаю, что эту встречу следует воспринимать так, что по ее итогам будет объявлено о каких-то конкретных договоренностях. Скорее, лидеры дадут указания своим помощникам работать в ряде сфер. Джейк Салливан, помощник Белого дома

В частности, речь идет о реакции на американские и китайские озабоченности в сфере экономики, анализе основополагающих различий в политических взглядах и перспективах на экономические вопросы.

Байден проведет на саммите G20 встречи с новыми премьерами Британии и Италии.

Фото и видео: Белый дом