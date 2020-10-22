Майк Помпео рассказал о тайном визите представителя США в Дамаск.

США сообщили о контакте с правительством Сирии. Об этом государственный секретарь Майк Помпео рассказал в рамках пресс-конференции. По его словам, правительство страны впервые за долгое время вышло на связь с правительством Сирии. Американцы хотели получить данные о пропавших в стране гражданах, которые занимались журналистской деятельностью.

В рамках тайных переговоров обсуждался вопрос по поводу освобождения Остина Тайса (пропавшего в 2012 году) и других американцев, местонахождение которых неизвестно. Помпео не дал сведений о том, будет ли Вашингтон менять политику в отношении режима Башара Асада. Известно, что представитель США посещал Дамаск.

Мы продолжим работать над возвращением не только Остина, но каждого задержанного американца. Политику для этого мы менять не будем Майк Помпео, госсекретарь США

Чиновник уточнил, что США не будут платить деньги за предоставление информации о собственных гражданах в Сирии или за возвращение заложников домой. Предположительно Сирия надеется на частичный вывод американских войск с территории государства.

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Видео: Youtube/Reuters